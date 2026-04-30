日本プロ野球選手会は３０日、公式ＳＮＳで、４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で側頭部を負傷した川上拓斗審判員について近藤健介会長（ソフトバンク）の声明を公表した。川上審判員についてはＮＰＢ（日本野球機構）がこの日、治療を受けていた搬送先の医療機関の集中治療室から一般病棟に移ったと発表した。まだ意識は回復しておらず、治療とリハビリを継続していくという。【川上拓斗審判員のご快復を願って日本プ