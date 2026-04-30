2か月前に広島県で起きた殺人放火事件。捜査の過程で、関係先の敷地の土の中から男性の遺体が見つかりました。謎が多い2つの事件。その関連は…。■遺体で見つかった男性妻「強盗に襲われた」遺体は、大きな穴に埋まっていたとみられます。警察によると、遺体の性別は男性で、腐敗していたということです。現場は、広島県三原市にある会社の敷地内。車道から1本入れば、誰でも入ることが出来るような場所です。埋まっている遺体