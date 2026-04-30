お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカル（34）が、タレント・タモリ（80）を「全く面白くない」などと発言した件について言及した。ヒカルは20日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、タモリについて「全く面白くない」と発言。動画で共演したお笑いコンビ「キングコング」の“カジサック”こと梶原雄太も「俺は正直そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上