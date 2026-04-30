人気観光地の神奈川・鎌倉市で物議を醸す事態が起きていました。市議会の議場前ロビーの壁面に飾られていたのは、現職の市議会議員や歴代の議長、副議長の名前プレートが並べられた大きなパネルです。2025年、新たに市議会議長に就任した中沢議長の発案で設置が決まったといいます。壁面に設置された大きな木目調のパネルは、1枚が約50万円で3つ並んでいます。金色の名前プレートは1枚1万円で170枚あります。このパネルの製作費と