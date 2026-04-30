◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー広島（30日、東京ドーム）中12日で先発マウンドにあがったウィットリー投手。6回を無安打に抑える無失点の好投を披露しました。初回の先頭から三振を奪いほえるなど、立ち上がりから気迫あふれるピッチングを披露していたウィットリー投手。3回までパーフェクトに抑えると、4回には1アウトから四球で出塁を許すも、後続を併殺打に打ち取りました。さらに5回にも1アウトから四球でランナーを背負い、盗