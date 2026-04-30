2026年3月14日の神奈川・Yokohama Bay Hallからスタートした『Nothing's Carved In Stone “Fire Inside Us Tour”』が、4月22日、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)でツアーファイナルを迎えた。4年ぶりのフルアルバムにして会心の作品となった『Fire Inside Us』を携え、全国をまわってきたバンドは、ここ東京のオーディエンスの前でどこまでもソリッドに磨き上げられた演奏を届けてみせた。「最後まで一緒に音楽