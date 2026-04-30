孫子曰く「その愛するところを奪わば、すなわち聴かん」という教えがある。敵が大軍で、整然とした陣立てをして、一向に隙が見えない、というとき、どのような手立てをとればいいのか。その極意は、敵が重視している地点を奪い取ることにあるという。敵は必死にそれを取り返そうと、整えた陣形を崩すはずで、まずはそこを襲うべき、という兵法だ。言うまでもないが、敵が重視している地点を奪い取ることは簡単ではない。至難の