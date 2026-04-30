音楽番組『STAR』より、5月7日放送の出演アーティストが発表された。 ■出演アーティスト ※アーティスト名50音順 こっちのけんと THE RAMPAGE Snow Man マルシィ Ryosuke Yamada ROIROM ■放送内容 ◎Ryosuke Yamada Hey! Say! JUMPのメンバーである山田涼介が、ソロアーティスト・Ryosuke Yamadaとして登場。2025年は初のソロオリジナルアルバム『RED』をリリースし、6ヵ所20公演