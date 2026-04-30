【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが『BE:FIRST 5th Anniversary Project』第2弾シングル「Missing」を7月1日にリリースすることが発表された。 ■カップリングには、SHUNTOのソロ曲も収録 『BE:FIRST 5th Anniversary Project』第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」が話題沸騰中のBE:FIRST。各春フェスへの出演、さらにグループ史上最大規模となる味の素スタジアム公演2DAYSを控えるなか、早くも