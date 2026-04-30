少子高齢化に伴い、多くの産業で担い手不足に直面している山口県。人材確保や現地進出のターゲットとして、経済成長の著しいインドネシアに着目してもらおうというセミナーが山口市で開かれました。セミナーは、初の海外現地法人となる「サイキョウ・コンサルティング・インドネシア」を17日に設立した西京銀行が開いたものです。現地法人（西京銀行）赤井博信社長「（インドネシア政府は）年間50万人を海外に送