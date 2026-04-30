下関市を中心に高齢者介護施設などを運営する企業が、市内の放課後児童クラブにおもちゃや絵本などを寄贈しました。おもちゃや絵本などを寄贈したのは、下関市に本社を置く「セービング」です。30日は、セービンググループの齊藤昌昭会長が熊野児童クラブを訪れ、児童の代表に寄贈品を手渡しました。放課後児童クラブへのおもちゃなどの寄贈はセービングの創立25周年記念事業として行われたもので、子ども