今、注目のニュースポーツ＝ピックルボール。6月に山口市で国際大会が開催されるのを前にその魅力に触れてもらおうと、体験会が開かれました。体験会には、初心者も含めたおよそ30人が参加しました。コーチを務めたのは、インターネット上でレッスン動画を発信するマイケル・フェイヒーさん。SNSでの総再生回数は800万回以上に上り、世界中にファンがいるといいます。(指導の様子)「テニスは