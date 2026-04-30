去年9月、地元が反対する中、25年ぶりにアメリカ軍岩国基地で行われた空母艦載機部隊のFCLP。防衛省は30日、FCLP＝陸上模擬着艦訓練が5月7日から硫黄島で行われることを県と岩国市に伝えました。岩国基地は、悪天候などで硫黄島が使えない場合の「予備施設」に指定されています。FCLPはアメリカ軍岩国基地の空母艦載機部隊が例年、空母の出航を控えた5月に陸上の滑走路を甲板に見立ててタッチアンドゴーを繰り返す訓練です。