中国メディアの新浪科技によると、人型ロボットや四足歩行ロボットを手掛ける宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の国内初の直営旗艦店が30日、北京の王府井にオープンした。春節（旧正月）恒例の人気テレビ番組「春晩」に出演した人型ロボットのG1、R1や、四足歩行ロボットのGo1、Go2などを販売する。同社の王其鑫（ワン・チーシン）最高マーケティング責任者（CMO）は新浪科技などメディアの取材に応じ、パンダの着ぐる