タレントのLiLiCo（55）が30日、自身のインスタグラムを更新。世界的スターと写った貴重なオフショットを公開した。LiLiCoは「Thank you for a wonderful interview（素晴らしいインタビューをありがとう）」と記し、5月1日に公開を控える映画「プラダを着た悪魔2」に主演する世界的女優のメリル・ストリープ、アン・ハサウェイとの写真を投稿。LiLiCoが出演するTBS「王様のブランチ」（土曜前9・30）でのインタビュー企画だ