Photo: 田中裕康 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。うちの子どもは、筋金入りの「忘れ物女王」。あちこちにモノを置き忘れてくるので、文房具や学用品に“名前付け”が欠かせません。また妻は、小物にラベリングをするのが好きなタイプ。そんな二人のニーズもあり、新学期のスタートを機に新しいラベルメーカーを購入しました！ ブラザ