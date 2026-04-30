タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が30日、フジテレビ「STAR」（木曜後7・00）に生出演。話題の新曲「劇薬中毒」と「劇薬中毒」のカップリング曲「お姫様の作り方」をスペシャルメドレーで披露した。「お姫様の作り方」は地上波初披露となった。「劇薬中毒」は野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務める激情的な愛を歌ったラブソング。「お姫様の作り方」は齋藤樹愛羅がセンター