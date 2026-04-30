韓国俳優シン・ミナが、モロッコ・マラケシュでルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクション『Mythica（ミシカ）』の発表イベントに登場した。【写真】美しい…シン・ミナ＆キム・ウビンの純白ウエディングショットイベントは「カスバ D'IF」で開催され、Koki,、アナ・デ・アルマス、レア・セドゥ、アリシア・ヴィキャンデル、シン・ミナ、フィービー・ディネヴァー、ヴィクトリア・ソン、エマ・レアードがルイ・ヴィト