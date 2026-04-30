5月1日（金）の近畿地方は、断続的に雨が降り、急な雷雨や竜巻などの激しい突風、ひょうなどのおそれがあります。 南の海上を前線を伴った低気圧が通過し、日本海には新たな低気圧が進んでくるでしょう。この2つの低気圧に挟まれる形で、雨が長引く見込みです。 また、上空の高い所にはこの時期としては強い寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になるでしょう。近畿各地で、雨が降ったりやんだりの一日ですが、