俳優で作家のリリー・フランキー（62）が、29日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演し、昨今の出演作にまつわるコンプライアンス事情を明かした。海外資本の作品にも出ることもあるリリー。「今、特にネットフリックスとか外資系の会社のやつとか、コンプライアンス講習にまず出てから、撮影するということが多いんですよ」と説明し、落語家・笑福亭鶴瓶に「出ました？」と尋ねた。「出てない」と返