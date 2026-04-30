大手電力10社の連結純損益大手電力10社が30日までに発表した2027年3月期の連結業績予想は、北海道や北陸、中国など6社が純利益の減少を見込んだ。中東情勢の混乱で火力発電の燃料価格が高騰しているため。東京や中部など残る4社は、先行き不透明感から算定が困難だとして業績予想を未定とした。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化し、火力発電の主な燃料となる液化天然ガス（LNG）の調達価格が高騰している。コスト増を電気料