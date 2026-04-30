◇プロ野球セ・リーグヤクルト−阪神(4月30日、神宮球場)阪神の佐藤輝明選手が今季7号を放ち、この時点で打撃3部門でリーグトップとなりました。4点リードの7回、高梨裕稔投手が投じたフォークをとらえ、打った瞬間に確信。ライトスタンドへ飛び込む、今季7号ソロとなりました。この打席を終えて、打率.370、7本塁打、24打点と圧巻の成績。打率と打点は単独トップで、本塁打数は同僚の森下翔太選手と並びリーグトップ。打撃3冠と