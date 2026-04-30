Image: Amazon そう、最強なんです。フットワークにかけては。ブッシャー！と水の高圧洗浄でコンクリートも壁も車もキレイにできるケルヒャー。効率を求めるとそれが一番というのはわかるのですが、ホースに繋いで、電源コードをコンセントに繋いで…とかセットアップ面倒なのがとにかくネック。でも、そんなケルヒャーの弱点、今はもう解消されているんです。 ケルヒャー コードレス