アイドルグループ・AKB48の伊藤百花が、28日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『若槻千夏のうるさい心理テスト』(毎週火曜26:36〜 一部地域を除く)に出演した。若槻千夏28日の放送には、AKB48の新センターを務める伊藤が登場。若槻は伊藤を見るや否や「顔ちっちゃ!」とスタイルを絶賛した。指原莉乃とLINEで連絡をとっていたという若槻は、伊藤の出演を伝えたそうで「『え!? いともも!?』って言われて。さっしー情報をくださいって