【モデルプレス＝2026/04/30】King ＆ Princeの4大ドームツアー・東京ドーム公演の映像を収めたライブBlu-ray・DVD「King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜」（6月24日発売）のジャケット写真、収録内容の詳細が公開された。【写真】キンプリ4大ドームツアー、圧巻パフォーマンス◆King ＆ Prince4大ドームツアー Blu-ray＆DVD収録内容解禁初回限定盤の特典映像には、ツアーMCのダイジェストやビジュアルコメンタリー、さ