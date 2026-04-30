きれいめな靴が必要なときに何を履けばいいか迷う……。そんなスニーカー派にもおすすめしたいのが、上品なデザインで程よい抜けが出せる一足です。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人っぽさはキープしながら軽やかに履けそうなスリングバックシューズをピックアップ。きれいめにもカジュアルにもなじみやすく、つい手に取りたくなる「本命シューズ」が見つかるかも。 Vカットデザインで足元をシャ&