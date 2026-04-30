筆者の父はいわゆる、昔ながらの頑固おやじ。そんな父が、初めて赤ちゃんの世話を目の当たりにすることに。赤ちゃん用品を初めて見るのか、いちいち驚く父に、母が放った一言とは──。 頑固おやじ、初めての育児見学