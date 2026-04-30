本拠地マーリンズ戦米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でマーリンズと対戦し、2-3で敗れた。9回に逆転サヨナラのチャンスを作るも、2番フレディ・フリーマン内野手がダブルプレーに倒れた。直前で1番・大谷翔平が申告敬遠されていた中、走塁の判断に様々な声が上がっている。1点を追う9回の攻撃。連続四球と犠打で1死二、三塁のチャンスを作ると、大谷が打席に。しかし申告敬遠となった。なおも1死満塁でフ