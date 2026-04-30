猫との距離が縮まる『可愛がり方』のポイント3つ 1.「近づく」のではなく「待つ」 猫は自分にグイグイこない相手ほど、安心できる存在と感じやすいものです。目は合わせず、距離は詰めすぎないことが、かえって好印象につながります。 「可愛がる＝常に人から関わること」と思いがちですが、ときには適度な距離を取りながら「待つ」ことも大切なコミュニケーション。 猫が自分から近づいてきてくれたと