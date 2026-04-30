【ファミリーマート】では今、もっちり・なめらかな食感が楽しめる、パンやスイーツが登場しています。小腹が空いたおやつにおすすめ。今回はホイップ入りのあんぱんから、シンプルなチーズケーキまで、食感に注目の新商品をご紹介します。どれを選ぶか迷ってしまいそうな魅惑のラインナップです。 朝食にもおすすめしたい「も～っちり食感ホイップあんぱん」 も～っちりな食