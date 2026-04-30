女優の井川遥(49)が30日、自身のインスタグラムを更新。明るいイメージの新ヘアを公開した。 【写真】初夏らしい軽やかな仕上がりに思わず笑みがこぼれちゃう 「髪色を少し明るくしてレイヤーを入れた」とつづり、軽やかになったブラウンヘアを揺らすように正面や横から撮影したショート動画を投稿。「そんな日の撮影はどんな風に仕上がるんだろうとわくわくする」と仕上がりに満足そうな笑みを浮かべてい