速さや操作性の良さに定評のあるターミナルエミュレーター「Ghostty」を開発するミッチェル・ハシモト氏が、GitHubを離れると宣言しました。Ghostty Is Leaving GitHub - Mitchell Hashimotohttps://mitchellh.com/writing/ghostty-leaving-githubハシモト氏は2008年2月にGitHubへ参加した早期ユーザーで、ユーザー番号は1299番です。過去18年間にわたりほぼ毎日GitHubにアクセスし、「(SNSを延々とスクロールする)ドゥームスクロ