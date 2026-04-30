女子サッカーやフットサル、育成など多分野で知識や専門家を相互交換日本サッカー協会（JFA）とスペインサッカー連盟（RFEF）は4月30日、パートナーシップ協定を締結したと発表した。第76回FIFA総会が開催されるカナダのバンクーバーにて、JFAの宮本恒靖会長とRFEFのラファエル・ロウサン会長が署名式に臨んだ。今回の合意により、両協会は今後4年間にわたり、女子サッカー、フットサル、ビーチサッカー、育成年代、審判、医学