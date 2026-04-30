上垣皓太朗アナウンサーがMCを務めるフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）7日放送回のゲストが決定した。Snow Manが2週連続で出演するほか、Ryosuke Yamada、ROIROMが新曲を披露。こっちのけんと、THE RAMPAGE、マルシィも登場する。【全身カット】圧倒的なオーラ！スーツでキリッと表情披露の山田涼介Ryosuke Yamadaは、2ndアルバム『Are You Red.Y?』より「Dive」を披露する。30日の放送に続き、2週連続で出演