King ＆ Princeが6月24日に発売する、今年開催した4大ドームツアー・東京ドーム公演の映像を収めたライブBlu-ray・DVD『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』のジャケット写真と、収録内容の詳細が30日、公開された。【写真】King ＆ PrinceライブBlu-ray・DVD通常版のジャケット写真先週開催したYouTube LIVEにて、『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演の映像を収めたBlu-ray・DVD「King & Prince DO