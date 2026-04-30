『マイティ・ソー』『アベンジャーズ』シリーズのロキ役で世界的スターとなった俳優トム・ヒドルストンが主演する映画『サンキュー、チャック』が、5月1日より日本公開される。【動画】トム・ヒドルストン、オンラインインタビュー時の映像文学界の巨匠スティーヴン・キング原作の本作は、異常気象により崩壊寸前の世界が舞台。そんな中、人々の前に突如現れたのは「チャールズ・クランツ 素晴らしい39年間！ありがとう、チャ