◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）広島の玉村昇悟投手が、今季初先発で５回１失点と好投しながら白星をつかめなかった。０―１の６回の打席で代打を送られた。「しっかり戦う姿勢を持ち続けながら、投げていきたい」と意気込んでいた通りの力投は報われなかった。初回は３者凡退の立ち上がり。２回は打球のバウンドが変わる形で二塁・菊池のグラブをすり抜ける先頭安打を許し、犠打と坂本の左前打で１死