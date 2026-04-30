7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が30日、都内で行われたディズニープラス オリジナルシリーズ『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』先行プレミア試写イベントに登壇した。【写真】わちゃわちゃ！白熱した勝負を終えたTravis Japan同番組では、日々多忙を極める7人が、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10