Snow Manが、4月30日放送のフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）に出演。「BANG!!」を披露した。【動画】9人だ！Snow Man、フジ音楽番組に登場SNS上では「キター！最高！」「9人だ！かっこよすぎる！」「カメラワークが神」「9人そろっているだけで涙出ちゃう」「9人最高！」などといった感想が相次いで寄せられている。今回、上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには吉野が就任。THE RAMPAGE