高市総理大臣は30日、イランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、日本関係船舶がホルムズ海峡を通過したことについて「前向きな動きとして受け止めている」と伝えるとともに、「自由で安全な航行」を改めて強く求めた。両首脳の電話会談は、午後6時25分から約20分間行われた。その後、記者団の取材に応じた高市総理は、事実上封鎖されているホルムズ海峡を日本関連の原油タンカーが通過したことを会談で取り上げ、「邦人保護の