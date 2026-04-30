モデルのKoki,が、モロッコ・マラケシュでルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクション『Mythica（ミシカ）』の発表イベントに登場した。【全身ショット】Koki, がルイ・ヴィトンを纏う…きらびやか世界中のセレブとともにイベントは「カスバ D'IF」で開催され、Koki,、アナ・デ・アルマス、レア・セドゥ、アリシア・ヴィキャンデル、シン・ミナ、フィービー・ディネヴァー、ヴィクトリア・ソン、エマ・レアードがルイ・