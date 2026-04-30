全国の集合住宅で、「水道メーター」の盗難が相次いでいます。その数2800個以上。取材を進めると、狙われやすい住宅の特徴や盗難が相次ぐ背景が見えてきました。【写真を見る】【独自】「深夜にガタガタ…」「メーターのドアが…」全国で2800個以上 水道メーターの盗難続出狙われやすい住宅の特徴は「名乗り出て」主に集合住宅で水道メーターの盗難相次ぐ団地の住人「これがついている、普通。こっちにはないでしょう」そこ