◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月30日東京D）巨人の新助っ人右腕、フォレスト・ウィットリー投手（28）がノーヒット投球中にアクシデントに見舞われた。5回まで無安打無失点、10奪三振の快投。だが、6回2死一、二塁で打者・小園へのカウント2ボール1ストライクからの4球目。踏み出した左足を滑らせたように見え、投球後に左足を気にして一旦、ベンチに下がった。ただ、状態確認後に再び姿を見せ、マウンドへ。小園を