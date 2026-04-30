時間をかけてわざわざ行った先で行列。ゴールデンウイークで悩みの種となる混雑を避けられるかもしれない“あるサービス”が話題となっています。【写真を見る】GW混雑を避けたい！ラーメン店で“行列スルーサービス”「あったら助かる人もいる！？」値段は500円からあなたはお金を払う？払わない？GW各地で混雑 行列回避サービスも29日から始まった大型連休。きょうは平日ですが、人気観光地の鎌倉には多くの人が訪れていました