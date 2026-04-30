◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）西勇輝投手（35）は5回4安打2失点と粘投し、勝ち投手の権利を持って交代した。初回は3者凡退と上々の立ち上がりを見せた。試練が訪れたのは2回1死。武岡、内山に2者連続本塁打を被弾した。それでも、失点はこの回の2点のみ。以降はスライダーチェンジアップなど多彩な変化球を駆使しながらコーナーを丁寧につき、ホームは踏ませなかった。昨季は右膝の故障で1軍登板は