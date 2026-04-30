アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥが３０日、東京・浅草花やしきで行われた、デビュー３周年を記念した同所の特別企画イベント「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『浅草飴やしき』」（５月１〜８日）の発表会に出席した。アトラクションからフードまで同所全体をジャックする夜間特別イベントで、７人はこの日、それぞれの衣装をモチーフに着せ替えられた「パンダカー」とともに登場。開幕から全