五島から季節の花の話題です。 砂浜に薄紫色の可憐な花を咲かせています。 五島市三井楽町の高崎海岸一帯では、ハマヒルガオが初夏の訪れを告げています。 ヒルガオ科の多年草で、7月頃まで楽しめるということです。 30日は午前を中心に、県内広い地域で雨が降りヒンヤリとした1日となりました。 5月1日は4月30日よりも気温が上がり、日中は過ごしやすい体感となりそうです。 高気圧に覆われ、