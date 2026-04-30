俳優の山下智久が３０日、都内で映画「正直不動産」（５月１５日公開、川村泰祐監督）の完成披露試写会に登壇した。作品の内容にちなみ、住む上で外せないことを聞かれると「日当たり一択」と即答。「人生、日当たりだと思っているくらい大事にしています。南向きでずっと（太陽を）見れるのが理想。あと、今後目の前に（建物が）建つ可能性があるかも大事」と強いこだわりを明かした。今作に魅力について「人の心や人情、寄