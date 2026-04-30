新人俳優の横須賀京香が、縦型ショートドラマ「青春、暴走中。」（５月２日よりＴｉｋＴｏｋ・Ｉｎｓｔａｇｒａｍ・ＹｏｕＴｕｂｅで配信開始）で主演を務める。横須賀はオスカープロモーションの次世代スター発掘大型オーディション「なつキミプロジェクト２０２５」で、全国約１万５千人の応募の中から初代グランプリに輝いた１２歳の新星だ。同作は、妄想癖のある主人公が繰り広げる「等身大の葛藤」と「コミカルな妄想」を