◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月30日神宮）28日のヤクルト戦で右ふくらはぎに自打球を受け、2試合連続でスタメンを外れた中野拓夢内野手（29）が6回1死二塁で西勇の代打で登場し、高梨のフォークを右前適時打。存在感を発揮した。中野は28日のヤクルト戦で右ふくらはぎ付近に自打球を受け、7回に途中交代。29日の試合は今季初めてベンチスタートとなり、7回2死一塁で代打で出場していた。この日は2日ぶりにフリー